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SS&C Technologies Holdings Aktie 11186800 / US78467J1007

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Profitabler SS&C Technologies-Einstieg? 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SS&C Technologies von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SS&C Technologies-Aktien verdienen können.

SS&C Technologies Holdings
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Die SS&C Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SS&C Technologies-Aktie 76.82 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130.174 SS&C Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen SS&C Technologies-Papiere wären am 06.08.2026 10’393.13 USD wert, da der Schlussstand 79.84 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.93 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete SS&C Technologies eine Marktkapitalisierung von 18.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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