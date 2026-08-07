NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SS&C Technologies von vor 5 Jahren verdient

Die SS&C Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SS&C Technologies-Aktie 76.82 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130.174 SS&C Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen SS&C Technologies-Papiere wären am 06.08.2026 10’393.13 USD wert, da der Schlussstand 79.84 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.93 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete SS&C Technologies eine Marktkapitalisierung von 18.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch