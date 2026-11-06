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|Lohnendes SS&C Technologies-Investment?
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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SS&C Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurden SS&C Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 31.24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.201 SS&C Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (78.31 USD), wäre die Investition nun 250.66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 150.66 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von SS&C Technologies bezifferte sich zuletzt auf 18.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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