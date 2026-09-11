SS&C Technologies Holdings Aktie 11186800 / US78467J1007
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SS&C Technologies-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem SS&C Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32.79 USD. Bei einem SS&C Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30.497 SS&C Technologies-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’406.83 USD, da sich der Wert eines SS&C Technologies-Papiers am 10.09.2026 auf 78.92 USD belief. Mit einer Performance von +140.68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
SS&C Technologies wurde am Markt mit 18.62 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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