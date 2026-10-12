Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Southside Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southside Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 31.84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31.403 Southside Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 948.38 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 09.10.2026 auf 30.20 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 948.38 USD, was einer negativen Performance von 5.16 Prozent entspricht.
Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 897.63 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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