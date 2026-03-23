Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
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23.03.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Southside Bancshares-Aktie Investoren gebracht.
Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37.54 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 266.383 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Southside Bancshares-Anteile wären am 20.03.2026 8’018.11 USD wert, da der Schlussstand 30.10 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 19.82 Prozent vermindert.
Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 901.48 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch