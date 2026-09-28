NASDAQ Composite Index-Papier Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren

Southside Bancshares-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Southside Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 348.432 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’832.75 USD, da sich der Wert einer Southside Bancshares-Aktie am 25.09.2026 auf 31.09 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’832.75 USD entspricht einer Performance von +8.33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Southside Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 925.35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch