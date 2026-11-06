NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Snap-On-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Snap-On-Papier an diesem Tag 268.96 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Snap-On-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.180 Snap-On-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 13’624.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 366.44 USD belief. Damit wäre die Investition um 36.24 Prozent gestiegen.

Snap-On war somit zuletzt am Markt 18.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch