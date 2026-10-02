NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Snap-On-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 349.13 USD. Bei einem Snap-On-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.286 Snap-On-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 367.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.32 USD wert. Mit einer Performance von +5.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 18.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch