Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Snap-On gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Snap-On-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 349.13 USD. Bei einem Snap-On-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.286 Snap-On-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 367.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.32 USD wert. Mit einer Performance von +5.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 18.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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