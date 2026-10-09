Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Snap-On-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 260.42 USD. Bei einem Snap-On-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.840 Snap-On-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’378.08 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 08.10.2026 auf 358.88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.81 Prozent erhöht.
Snap-On war somit zuletzt am Markt 18.57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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