NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2016 wurden Snap-On-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Snap-On-Papier letztlich bei 151.79 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 65.880 Snap-On-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 367.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’224.92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 142.25 Prozent gesteigert.

Snap-On wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19.18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch