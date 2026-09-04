Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Snap-On-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 328.77 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 30.416 Snap-On-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’685.68 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 03.09.2026 auf 384.19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16.86 Prozent.
Der Snap-On-Wert an der Börse wurde auf 19.65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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