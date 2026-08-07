NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 320.96 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.116 Snap-On-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’292.00 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 06.08.2026 auf 414.68 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.20 Prozent.

Der Snap-On-Wert an der Börse wurde auf 21.74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch