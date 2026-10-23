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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Snap-On-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Snap-On-Papier letztlich bei 158.57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.631 Snap-On-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 224.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 356.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124.80 Prozent vermehrt.
Snap-On wurde am Markt mit 19.07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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