SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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02.09.2026 10:02:14
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in SMC-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit SMC-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 71’740.00 JPY. Hätte ein Anleger 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die SMC-Aktie investiert, befänden sich nun 0.014 SMC-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 69’850.00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973.65 JPY wert. Das kommt einer Abnahme um 2.63 Prozent gleich.
Der SMC-Wert an der Börse wurde auf 4.45 Bio. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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