NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit SMC-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 71’740.00 JPY. Hätte ein Anleger 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die SMC-Aktie investiert, befänden sich nun 0.014 SMC-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 69’850.00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973.65 JPY wert. Das kommt einer Abnahme um 2.63 Prozent gleich.

Der SMC-Wert an der Börse wurde auf 4.45 Bio. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch