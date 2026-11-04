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SMC Aktie 764213 / JP3162600005

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Langfristige Anlage 04.11.2026 10:02:12

NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in SMC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

SMC
352.00 EUR -0.28%
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Das SMC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72’550.00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.014 SMC-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 864.37 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 02.11.2026 auf 62’710.00 JPY belief. Mit einer Performance von -13.56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

SMC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.95 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’698.41 13.83 SEB6CU
Short 16’277.92 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’750.43 04.11.2026 09:50:41
Long 14’140.69 19.10 SAB9DU
Long 13’832.10 13.71 S05FBU
Long 13’255.91 8.97 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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SMC Corp. 352.00 -0.28% SMC Corp.

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