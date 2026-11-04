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04.11.2026 10:02:12
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in SMC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das SMC-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72’550.00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.014 SMC-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 864.37 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 02.11.2026 auf 62’710.00 JPY belief. Mit einer Performance von -13.56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
SMC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.95 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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