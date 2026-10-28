NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das SMC-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 69’270.00 JPY wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.001 SMC-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91.01 JPY, da sich der Wert einer SMC-Aktie am 27.10.2026 auf 63’040.00 JPY belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8.99 Prozent eingebüsst.

Am Markt war SMC jüngst 3.96 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch