Vor 3 Jahren wurden SMC-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse TOKIO gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 76’600.00 JPY. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.013 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 59’900.00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 781.98 JPY wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.80 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SMC belief sich zuletzt auf 3.46 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch