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SMC Aktie 764213 / JP3162600005

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Lohnende SMC-Anlage? 16.09.2026 10:02:28

NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SMC eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

SMC
375.80 EUR 0.16%
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Am 16.09.2016 wurden SMC-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SMC-Papier bei 28’335.00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.004 SMC-Aktien im Depot. Die gehaltenen SMC-Papiere wären am 15.09.2026 236.03 JPY wert, da der Schlussstand 66’880.00 JPY betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136.03 Prozent angezogen.

Insgesamt war SMC zuletzt 4.24 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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