SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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05.08.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen SMC-Einstiegs gewesen.
Die SMC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SMC-Papier 70’530.00 JPY wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0.001 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.42 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 04.08.2026 auf 73’650.00 JPY belief. Das entspricht einem Plus von 4.42 Prozent.
Der SMC-Wert an der Börse wurde auf 4.48 Bio. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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