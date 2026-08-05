NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die SMC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SMC-Papier 70’530.00 JPY wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investierten, hätten nun 0.001 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.42 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 04.08.2026 auf 73’650.00 JPY belief. Das entspricht einem Plus von 4.42 Prozent.

Der SMC-Wert an der Börse wurde auf 4.48 Bio. JPY beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch