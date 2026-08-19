SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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19.08.2026 10:02:14
NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SMC-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende standen SMC-Anteile an diesem Tag bei 28’120.00 JPY. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.356 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 75’200.00 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 26’742.53 JPY wert. Das entspricht einem Anstieg um 167.43 Prozent.
Jüngst verzeichnete SMC eine Marktkapitalisierung von 4.88 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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