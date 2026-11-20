Vor 3 Jahren wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug an diesem Tag 189.85 SEK. Bei einem 100-SEK-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.527 SKF Group (B, Fria)-Papiere. Die gehaltenen SKF Group (B, Fria)-Aktien wären am 19.11.2026 144.69 SEK wert, da der Schlussstand 274.70 SEK betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.69 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für SKF Group (B, Fria) eine Börsenbewertung in Höhe von 123.68 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch