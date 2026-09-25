NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKF Group (B, Fria)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STO Handel mit der SKF Group (B, Fria)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das SKF Group (B, Fria)-Papier an diesem Tag 177.75 SEK wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 5.626 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen SKF Group (B, Fria)-Papiere wären am 24.09.2026 1’497.05 SEK wert, da der Schlussstand 266.10 SEK betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +49.70 Prozent.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 123.27 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch