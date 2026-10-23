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23.10.2026 10:02:13
NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen SKF Group (B, Fria)-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SKF Group (B, Fria)-Aktie bei 172.40 SEK. Bei einem Investment von 10’000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.005 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 261.80 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’185.61 SEK wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.86 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) bezifferte sich zuletzt auf 122.73 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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