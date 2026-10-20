NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Silicon Laboratories-Papier an diesem Tag bei 137.48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.727 Silicon Laboratories-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 160.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 220.99 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60.74 Prozent erhöht.

Am Markt war Silicon Laboratories jüngst 7.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch