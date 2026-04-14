NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Silicon Laboratories-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 167.78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Silicon Laboratories-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.596 Silicon Laboratories-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 125.95 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Papiers am 13.04.2026 auf 211.32 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 25.95 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Silicon Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 6.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch