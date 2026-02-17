NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’722 0.5%  SPI 18’906 0.5%  Dow 49’255 -0.5%  DAX 24’842 0.2%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 5’979 0.0%  Gold 4’862 -2.6%  Bitcoin 51’779 -2.4%  Dollar 0.7725 0.4%  Öl 67.5 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DKSH-Aktie freundlich: Operatives Ergebnis steigt - höhere Dividende geplant
Givaudan-Aktie fester: Millioneninvestition in Kompetenzzentrum in Grasse
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren verloren
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
eToro entdecken

Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Silicon Laboratories-Anlage? 17.02.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Silicon Laboratories-Aktien verdienen können.

Silicon Laboratories
159.15 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Silicon Laboratories-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 179.32 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 5.577 Silicon Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 207.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’155.87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.59 Prozent zugenommen.

Silicon Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten