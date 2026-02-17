NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Silicon Laboratories-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 179.32 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 5.577 Silicon Laboratories-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 207.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’155.87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.59 Prozent zugenommen.

Silicon Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch