Silgan Holdings Aktie 587171 / US8270481091
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Silgan-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Silgan-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42.12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.374 Silgan-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 35.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15.00 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Silgan belief sich jüngst auf 3.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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