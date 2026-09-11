NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Silgan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Silgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Silgan-Aktie an diesem Tag 42.52 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silgan-Aktie investiert, befänden sich nun 235.183 Silgan-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Silgan-Aktie auf 38.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’071.03 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9.29 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Silgan belief sich zuletzt auf 4.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch