Silgan Holdings Aktie 587171 / US8270481091
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Silgan-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Silgan-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurde die Silgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Silgan-Aktie an diesem Tag 42.52 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silgan-Aktie investiert, befänden sich nun 235.183 Silgan-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Silgan-Aktie auf 38.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’071.03 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9.29 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Silgan belief sich zuletzt auf 4.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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