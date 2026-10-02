Silgan Holdings Aktie 587171 / US8270481091
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Silgan-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Das Silgan-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 42.62 USD. Bei einem Silgan-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 234.632 Silgan-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (34.77 USD), wäre die Investition nun 8’158.14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18.42 Prozent vermindert.
Silgan war somit zuletzt am Markt 3.68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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