NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Silgan-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 39.46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.534 Anteile im Depot. Die gehaltenen Silgan-Aktien wären am 17.09.2026 96.30 USD wert, da der Schlussstand 38.00 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 3.70 Prozent vermindert.

Silgan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch