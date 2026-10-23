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|Lukratives Silgan-Investment?
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silgan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Silgan-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Silgan-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Silgan-Anteile letztlich bei 25.53 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 391.696 Silgan-Papiere. Die gehaltenen Silgan-Papiere wären am 22.10.2026 15’573.83 USD wert, da der Schlussstand 39.76 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55.74 Prozent angezogen.
Silgan wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.11 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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