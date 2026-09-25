NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Silgan-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24.94 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Silgan-Aktie investierten, hätten nun 40.104 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 1’421.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35.45 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42.17 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Silgan belief sich zuletzt auf 3.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch