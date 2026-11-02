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|Lukrativer SIGA Technologies-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen SIGA Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden SIGA Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8.28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12.077 SIGA Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (3.04 USD), wäre das Investment nun 36.71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63.29 Prozent abgenommen.
Am Markt war SIGA Technologies jüngst 218.77 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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