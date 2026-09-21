NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die SIGA Technologies-Aktie an diesem Tag 6.75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das SIGA Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 14.815 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.52 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 18.09.2026 auf 3.14 USD belief. Das entspricht einem Minus von 53.48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 225.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch