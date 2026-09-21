Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’940 1.1%  SPI 19’740 1.2%  Dow 51’795 0.2%  DAX 25’535 0.9%  Euro 0.9433 -0.1%  EStoxx50 6’301 1.1%  Gold 4’329 -1.2%  Bitcoin 70’266 5.2%  Dollar 0.8226 0.0%  Öl 100.6 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sunrise-Aktie legt zu: Telekomkonzern plant Abbau von bis zu 450 Stellen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Suche...
ETF Sparplan

SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SIGA Technologies-Investmentbeispiel 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren SIGA Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

SIGA Technologies
3.08 USD -1.12%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die SIGA Technologies-Aktie an diesem Tag 6.75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das SIGA Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 14.815 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.52 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 18.09.2026 auf 3.14 USD belief. Das entspricht einem Minus von 53.48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 225.49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten