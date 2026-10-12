NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 12.10.2023 wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 5.48 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie investierten, hätten nun 18.248 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 3.28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59.85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 40.15 Prozent eingebüsst.

SIGA Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 234.99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch