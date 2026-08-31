SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SIGA Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Die SIGA Technologies-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2.22 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 45.028 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.79 USD wert. Mit einer Performance von +37.79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
SIGA Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 220.07 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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