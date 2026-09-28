SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem SIGA Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs der SIGA Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 2.62 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 381.693 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (3.45 USD), wäre die Investition nun 1’316.84 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 31.68 Prozent gleich.
Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 247.51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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