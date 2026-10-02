Shore Bancshares Aktie 624392 / US8251071051
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17.64 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 56.689 Shore Bancshares-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’286.85 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 01.10.2026 auf 22.70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +28.68 Prozent.
Shore Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 748.47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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