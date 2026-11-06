NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Shore Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Shore Bancshares-Aktie 12.66 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 7.899 Shore Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Shore Bancshares-Aktien wären am 05.11.2026 176.94 USD wert, da der Schlussstand 22.40 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 76.94 Prozent.

Am Markt war Shore Bancshares jüngst 766.90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch