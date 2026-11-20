Vor 3 Jahren wurde das Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Shore Bancshares-Papier bei 12.11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 825.764 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’009.91 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 19.11.2026 auf 21.81 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.10 Prozent vermehrt.

Alle Shore Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 732.59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch