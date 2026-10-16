ScanSource Aktie 203687 / US8060371072
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in ScanSource-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ScanSource-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ScanSource-Papier 36.21 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.762 ScanSource-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 60.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166.92 USD wert. Damit wäre die Investition um 66.92 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte ScanSource einen Börsenwert von 1.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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