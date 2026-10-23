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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ScanSource-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die ScanSource-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42.88 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23.321 ScanSource-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’398.32 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 22.10.2026 auf 59.96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39.83 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 1.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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