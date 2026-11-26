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|Rentabler Safety Insurance Group-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.11.2023 wurde die Safety Insurance Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 76.95 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Safety Insurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1.300 Safety Insurance Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 104.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.87 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 135.87 USD entspricht einer Performance von +35.87 Prozent.
Safety Insurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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