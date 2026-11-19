Am 19.11.2025 wurde das Safety Insurance Group-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 75.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 133.085 Safety Insurance Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (104.42 USD), wäre das Investment nun 13’896.73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 38.97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Safety Insurance Group belief sich zuletzt auf 1.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch