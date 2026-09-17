Safety Insurance Group Aktie 1454557 / US78648T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Safety Insurance Group-Performance
|
17.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Safety Insurance Group gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Safety Insurance Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 65.98 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 151.561 Safety Insurance Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’694.15 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 16.09.2026 auf 103.55 USD belief. Damit wäre die Investition 56.94 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Safety Insurance Group eine Marktkapitalisierung von 1.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!