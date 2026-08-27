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Safety Insurance Group Aktie 1454557 / US78648T1007

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Lukrativer Safety Insurance Group-Einstieg? 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Safety Insurance Group-Einstiegs gewesen.

Safety Insurance Group
103.80 USD 0.12%
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Vor 1 Jahr wurde die Safety Insurance Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 73.34 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Safety Insurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 136.361 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 14’132.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103.64 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 41.32 Prozent.

Der Safety Insurance Group-Wert an der Börse wurde auf 1.52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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