Safety Insurance Group Aktie 1454557 / US78648T1007
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Safety Insurance Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Safety Insurance Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81.72 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122.369 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Safety Insurance Group-Papiers auf 103.88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’711.70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.12 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 1.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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