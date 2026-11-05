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|Rentables S&T Bancorp-Investment?
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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien verdienen können.
Das S&T Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37.95 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26.350 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’374.44 USD, da sich der Wert einer S&T Bancorp-Aktie am 04.11.2026 auf 52.16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37.44 Prozent.
Der Börsenwert von S&T Bancorp belief sich jüngst auf 1.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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