NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das S&T Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37.95 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26.350 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’374.44 USD, da sich der Wert einer S&T Bancorp-Aktie am 04.11.2026 auf 52.16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37.44 Prozent.

Der Börsenwert von S&T Bancorp belief sich jüngst auf 1.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch