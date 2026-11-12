NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&T Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades S&T Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der S&T Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26.80 USD. Bei einem S&T Bancorp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 373.134 S&T Bancorp-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 50.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’011.19 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 90.11 Prozent.

Der Börsenwert von S&T Bancorp belief sich jüngst auf 1.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch