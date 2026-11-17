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|Royal Gold-Investition im Blick
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.
Die Royal Gold-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 68.16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.467 Royal Gold-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Royal Gold-Aktie auf 248.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 364.63 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 264.63 Prozent.
Royal Gold erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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